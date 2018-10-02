Астролог назвал три опасных периода октября-2018

Астролог дал прогноз на октябрь-2018 / rabstol.net

В октябре нас ждет несколько сложных периодов. Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

Первый опасный период, по словам Росса, начнется сразу в первые дни месяца.

"С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий", - предупредил астролог.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаВторой сложный период последует сразу же за первым, отметил Росс.

"С 5 по 14 октября также следует быть готовыми к аварийным ситуациям, потому что сложится квадрат между Солнцем и Плутоном", - рассказал эксперт.

И последний опасный период, по данным астролога, нас ожидает в конце месяца.

"С 29 по 31 октября также будет непростой период, когда лучше не летать самолетами. Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - резюмировал он.

Кроме того, Росс предупредил о том, чего не стоит делать в октябре. Так астролог отметил, что этот месяц - наихудшее время для бракосочетаний и знакомств. Также не стоит совершать крупных покупок и быть осторожными с финансовыми делами и деньгами.

Ранее Влад Росс дал подробный астрологический прогноз на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.