Неделя скандалов. Астролог предупредил об опасностях 10-16 октября

Астролог предупредил об опасном периоде / rabstol.net

С 10 по 16 октября ожидается опасный период, рассказал в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.

"В этот период могут быть тревожные ситуации, когда Венера будет в квадрате к Марсу. Венера всегда символизирует женщину, а Марс – мужчину. Это значит, что возможны скандалы, неприятности, непонимания, сложные ситуации. В это время вполне можно испытать внутреннее напряжение", - отметил он.

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2018: названы фавориты и аутсайдеры месяцаАстролог также добавил, что до 15 октября Солнце будет в очень жесткой квадратуре к Плутону.

"А это опасность увольнений, общественных взрывов, акций несогласия, демонстраций. В эти дни, если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству, иначе не оберетесь сложных ситуаций", - резюмировал он.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода октября и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака.

В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.