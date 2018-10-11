"Это не работает": Amazon закрыл свою программу подбора кадров с помощью ИИ из-за сексизма компьютера

Amazon использовал программу, которая начала вести себя крайне сексистски / victoriabuzz.com

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon был вынужден отказаться от программы, которая при помощи искусственного интеллекта отбирала из базы резюме предпочтительных сотрудников для компании.

Причина этого - непроходимый сексизм ИИ: программа набирала в компанию исключительно мужчин и начисто игнорировала женщин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании, передает kommersant.

Программу ИИ для подбора кадров в Amazon начали применять еще в 2014 году, а уже в 2015 году ее использование приостановили - программа рекомендовала к набору в компанию исключительно мужчин. А все потому, что самообучаемая нейросеть была настроена на отбор с учетом всего объема данных по кадровому составу компании за последние десять лет, а кроме того, проводила постоянный анализ поступающей Читайте такжеАкции Amazon превысили исторический максимуминформации. На основе полученной после обработки данных информации программа сделала в отношении женщин вывод "Это не работает", и начала отдавать предпочтение мужчинам.

Попытки специалистов Amazon внести поправки в работу программы ощутимых результатов не дали. Поэтому в начале 2017 года она была закрыта, а известно об этом стало сейчас. В настоящее время Amazon использует отдельные версии программы подбора кадров, но только для выполнения простейших задач, не требующих независимой оценки.

Ранее Центральное разведывательное управление США заявила, что в компьютерах и гаджетах производства Apple и Amazon обнаружены шпионские чипы; при этом к самим компаниям претензий особых нет - в ЦРУ предполагают, что "жучки" могли "подсадить" на заводах Китая при сборке гаджетов.