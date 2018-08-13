Акции Amazon превысили исторический максимум

Amazon стоит много. Но - меньше, чем Apple / victoriabuzz.com

Американский интернет-гигант Amazon превысил оценочную сумму в $ 938 млрд. Акции компании на торгах 13 августа превысили исторический максимум и достигли $ 1 925 за штуку, передает РБК.

Отмечено, что с начала года акции выросли на 64,3%, а за прошлый год - на 95,5%.

Аналитики связывают подорожание Amazon с быстрым развитием нового направления - рекламы на сайте интернет-магазина. Долгое время Amazon не развивал этот сегмент. Вместо этого компания Джеффа Безоса закупала контекстную рекламу в Google.

Читайте такжеApple все-таки достигла рекордной капитализации в 1 триллион долларовОтмечается, что с прошлого года Amazon активизировала продажу рекламы на своих площадках. Теперь поставщики товаров могут заплатить онлайн-магазину за преимущественное право показа.

Аналитики считают это направление перспективным, так как на странице интернет-магазина рекламодатель получает показ объявления человеку, расположенному к покупке. Многие клиенты Amazon считают это выгодным вложением благодаря точному выходу на целевую аудиторию.

Напомним, основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.