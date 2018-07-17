В Bloomberg назвали имя рекордно богатого человека в современной истории

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.

Как сообщает Bloomberg, недавно состояние Безоса увеличилось до 150 млрд долларов.

Таким образом 54-летний глава Amazon вытеснил на второе место своего главного конкурента - основателя Microsoft Билла Гейтса. Сообщается, что Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции".

Основная часть состояния Безоса приходится на Amazon, в котором ему принадлежит около 16%. Отмечается, что по состоянию на 16 июля капитализация Amazon составила около 887 млрд. долларов.

Напомним, Forbes назвал самых богатых женщин минувшего года.