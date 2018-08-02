Apple все-таки достигла рекордной капитализации в 1 триллион долларов

Акции корпорации Apple в ходе торгов достигли отметки в 207,05 долларов, что позволило производителю iPhone побить мировой рекорд и поставить новый, став первой компанией, которая сумела достигнуть капитализации в 1 трлн долларов.

Котировки корпорации выросли на 3% в течение последних суток на фоне хорошей квартальной отчетности, вышедшей в среду. Компания сумела увеличить выручку до 56,3 млрд долларов — столь удачным второй квартал для американской корпорации еще никогда не был. При этом аналитики ожидали увидеть этот показатель в районе 52,4 млрд, передает "Ъ".

Ранее сегодня корпорация уже объявляла о рекордной капитализации, однако позднее результат был объявлен недействительным из-за неправильного расчета акций. Ошибка была исправлена.

В гонке за право называться первой в мире компанией стоимостью в трлн также участвовала Amazon, чья рыночная капитализация преодолела отметку в 900 млрд долларов в июле.

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Напомним, компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Во время презентации на конференции разработчиков WWDC 2018 был презентован групповой видеочат FaceTime.