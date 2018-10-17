Стало известно, когда в ноябре ожидаются магнитные бури

В ноябре два дня подряд будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / replyua.net

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.

В следующем месяце 5 и 6 числа магнитосфера планеты будет возбужденной, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в ноябре ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1).

В ноябре два дня подряд будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.