Ученые предупредили о магнитных бурях в октябре

В октябре четыре дня будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / фото: donbass.ua

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 7, 8, 10 и 19 октября на Земле ожидаются магнитные бури.

В следующем месяце 2, 11, 18 и 20 числа магнитосфера планеты будет возбужденной, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, средняя магнитная буря прогнозируется 8 октября, а слабая — 7, 10 и 19-го.

В октябре четыре дня будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.