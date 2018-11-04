Скачки доллара и глобальная перезагрузка: астролог рассказал, чего ждать в ноябре

4 ноября 2018, 05:58

Ноябрь 2018 – это тот месяц, когда кардинальным образом можно будет переломить свою жизнь.

гороскоп, планеты, астрология
Астролог прогнозирует замечательный ноябрь

Последний месяц осени будет по-настоящему замечательным. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Главное астрологическое событие ноября – это вхождение благословенного Юпитера в зодиакальный знак Стрельца. Это будет время ясности и выявления всех проблем, время развития и продвижения вперед", - рассказал Росс.

По словам астролога, ноябрь будет благоприятен для реализации планов, проведения рекламных кампаний, использования новых больших возможностей.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаК тому же, в начале месяца в Стрельца также войдет Меркурий, потому уже с 1 числа установится прекрасное время для начала изучения иностранных языков, поступления в вузы, сдачи важных экзаменов. То есть это будет очень плодотворное время, добавил Росс.

"Кроме того, в ноябре кармические узлы – Раху и Кету – перейдут из неподвижных знаков Льва и Водолея в более кардинальные знаки, а именно – в знаки Козерога и Рака. В связи с этим мир может глобально перейти с одной программы эволюции на другую, перезагрузиться, и все могут примерить на себя совершенно новые ипостаси. Также станет больше цениться дом, недвижимость, карьера и достижения", - отметил эксперт.

По словам Росса, ноябрь 2018 – это тот месяц, когда кардинальным образом можно будет переломить свою жизнь, изменить движение по карьерной лестнице, сменить место жительства, уехать в другую страну и укрепиться корнями в другом месте.

Читайте такжеТретья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" Нибиру"Однако это также будет лучший месяц для спекулянтов, шулеров, шарлатанов, особенно для тех людей, которые занимаются оптовой торговлей и играют на бирже. В это время начнет скакать курс доллара и других валют, будет меняться стоимость ценных бумаг. Также биткоин может неожиданно продемонстрировать какие-то неожиданные кульбиты – то взлеты, то падения. В этом плане ноябрь будет довольно насыщенным периодом", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. В ноябре счастливчиками будут Стрельцы, а вот к сложностям следует готовиться Водолеям и Львам, их ждет трудный месяц.

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