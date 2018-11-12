Плохая новость недели: астролог дал прогноз на 12-18 ноября

Астролог составил гороскоп на неделю

Вторая половина ноября даст много энергии, динамики, а также рост амбиций, особенно это касается периода с 11 по 16 ноября. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"В это время можно смело заключать сделки, решать вопросы, развивать деятельность, проводить самые важные переговоры. Возможен также большой успех в торговле, реализация задуманных планов. Это насыщенный и благоприятный период", - рассказал Росс.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо словам астролога, неделя будет благоприятной для романтики и выстраивания гармоничных отношений со второй половинкой.

"В ноябре произойдет смена фазы Венеры: наконец она из ретроградного движения перейдет в прямое. Пока продолжалось ретроградное движение этой планеты многие люди разошлись, распалось немало пар, было разорвано партнерство. С 14 по 18 ноября, как раз когда Венера станет директной, появятся новые смыслы, ценности, откроются большие возможности нахождения пары и взаимодействия. Это прямое движение Венеры будет воздействовать романтично еще и потому, что с самого начала месяца Венера переходит в знак Весов. Так что Венера привнесет в жизнь гармонию и любовь. Особенно явно это будет заметно с средины месяца. Так что критический период бракоразводных процессов, непонимания и расхождения во взглядах закончится 16 ноября", - отметил эксперт.

В этот период можно смело браться за решение проблем и налаживание контактов.

"16 числа уйдет явная, открытая агрессия, поскольку Марс перейдет в зодиакальный знак Рыбы. Это время более спокойных событий, да и обстановка будет романтичной и туманной. Люди будут склонны к проявлению внутренних эмоций. Если Марс в Водолее до 16 ноября создавал вызовы в обществе, и был высок риск с кем-то разругаться, то с 16 ноября все можно будет решать правильным путем. Все ситуации, которые до сих пор были подковерными, в этот период можно будет разрешить", - рассказал астролог.

Читайте такжеВезунчики ноября: астролог назвал самые фартовые знаки ЗодиакаПо данным Росса, будет на этой неделе и плохая новость – 17 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение, поэтому не благоприятно будет делать какие-то покупки после 17-го числа, вплоть до конца месяца. Лучше в это время не покупать транспортные средства, компьютеры, технику.

"Также не рекомендую что-либо подписывать после 17 ноября, принимать серьезные решения, заключать важные договоры. Все новые дела следует приостановить. Но зато в это время можно возвращаться к прошлому, восстанавливать связи и деловые отношения, возвращаться к любимым и родным", - резюмировал эксперт.