"Лишь раз в году": в чем особенность полнолуния 23 ноября и чего опасаться каждому знаку Зодиака

22 ноября 2018, 15:30

Это полнолуние крайне неблагоприятно для финансовых трат.

полнолуние
В чем особенность полнолуния 23 ноября

Полнолуние — это время, когда Луна прошла ровно середину своего вращения вокруг Земли. В это время мы видим ее наиболее полно – в форме круга.

Очередное полнолуние ожидает нас уже завтра. Хотя свое влияние на людей Луна начинает оказывать уже сегодня.

При этом нынешнее полнолуние будет особенным.

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"Люди, не использующие мощный энергетический поток полнолуния для трансформации своих отрицательных качеств в положительные, теряют связь со своим высшим "я". А это действует на личность разрушительно", – предупреждают эксперты "Лунного календаря" в Facebook.

Полнолуние в ноябре-2018: с какого числа будет и когда начинается

Полнолуние в ноябре 2018 начнется 23 ноября 2018 года в 09 часов 39 минут по киевскому времени.

Полнолуние в ноябре-2018: в каком знаке Зодиака

В ночь с 22 ноября на 23-е число Луна переходит из Тельца в знак Близнецов. И это сулит немало неожиданностей и сюрпризов всем знакам Зодиака.

Полнолуние в ноябре-2018: что нельзя делать и влияние на знаки Зодиака

Читайте такжеЧерные дни 2018 года: нумеролог предупредила об опасном периоде с 17 ноябряЗачастую полнолуние сопровождается потерей сил и энергии – однако в полнолуние 23 ноября 2018 года, которое пройдет в Близнецах, многих людей зарядит нехарактерный для этой лунной фазы приливом сил и энергии.

Гороскоп на 22-23 ноября советует меньше зацикливаться на рабочих моментах – и больше времени уделять себе. Тем более, что гороскоп на 23 ноября сулит гармоничный и удачливый день для всех знаков Зодиака – при условии, что они будут тщательно планировать свои дела и с концентрацией подходить к их реализации.

День благоприятен как для умственной деятельности, так и для физической.

"Если с кем-то у вас ранее были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября, когда Венера приблизится к Урану и будет в кресте на узлах. Эта ситуация на небе принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности. В общем, настрой очень благоприятный", – такой любовный гороскоп на 22-23 ноября дал астролог Влад Росс.

Астрологи не советуют поддаваться импульсивным сиюминутным порывам. А также призывают быть осторожнее с финансами.

Увы, но гороскоп на Черную пятницу-2018 неблагоприятен для серьезных покупок. "Все товары, приобретенные в этот день, будут никуда негодны в самом скором времени. Хотите верьте, хотите нет. Особенно бытовая техника и одежда", – отмечает "Лунный календарь".

И хотя это полнолуние крайне неблагоприятно для финансовых трат – зато это лучшее время для проведения ритуалов для привлечения денег, заверяют эзотерики.

Полнолуние в ноябре-2018: что нужно делать

"Это особое полнолуние. Оно выпадает раз в год, когда полнолуние происходит в том же знаке, в котором Луна экзальтирует, то есть раскрывает свои наилучшие качества. И это знак Тельца. Луна лучше всего раскрывает себя именно в Тельце, – заверил ведической астролог, хиромант, нумеролог и васту-консультант Александр Беспалов. – Телец для нее знак изобилия, роскоши, комфорта, уюта".

Он признавал использовать это время с пользой.

Астролог рекомендует:

  • одеть что-то белое,
  • выразить почтение матери,
  • мыслить позитивно,
  • принять ванну,
  • выделить время и полюбоваться Луной,
  • почитать мантры.

Кроме того, Беспалов посоветовал зажечь свечи перед домашним алтарем. По его словам, нужно 7 раз очертить круг перед иконой своего святого (при этом мысленно благодаря его за все хорошее в вашей жизни) – чтобы заручиться его благосклонностью на будущий период.

Полнолуние – это время, когда исполнение загаданных желаний ускоряется. Если написать в этот период свое желание на бумаге – закодировать себя на изменение к лучшему – то оно исполнится быстрее, чем в иное время, пояснил эксперт.

Полнолуние: ритуалы и обряды

Ритуал на достижение финансового благополучия в полнолуние. Нужно взять крупную купюру, спрятать ее в укромном месте и не доставать в течении 30 суток. Затем храните ее в кошельке как талисман.

Ритуал загадывания желания на полнолуние. Загадывать желания необходимо поздно ночью либо ранним утром – когда Луну видно лучше всего. При описывании желаемого важно использовать лишь глаголы в настоящем времени. И нужно постараться максимально визуализировать загаданное – представить, что желание уже осуществилось, свои чувства и эмоции по этому поводу. После визуализации Вселенную нужно поблагодарить.

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