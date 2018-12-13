Психолог раскрыла секрет общения в отношениях

Второй половинке нужно говорить, что вам не нравится, но не нужно выбивать изменение поведения, посоветовала психолог / 1zoom.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что в случае, если человека раздражает что-то в его второй половинке, не стоит выбивать изменение поведения партнера.

Возлюбленному или возлюбленной нужно рассказать, что именно вам не нравится, и чего бы вы хотели, рассказала эксперт в видеоролике, опубликованном на ее странице в Instagram.

"Хочу затронуть тему, что делать, если тебя злит, расстраивает, раздражает состояние эмоциональное или какое-то качество поведения твоей второй половинки. К сожалению, многие начинают вступать в борьбу, читать статьи, как преодолеть, как мотивировать, как заставить, как донести", — отметила автор.

По ее мнению, "все это неэффективно, если мы находимся в отношениях со зрелым человеком". "Поэтому — наша ответственность сообщить о том, что нам не нравится, почему это важно, и как бы вы хотели", — сказала кандидат наук.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как легче достичь желаемого"А партнер пусть сам для себя принимает решения, насколько для него значимым является не разочаровывать вас, не расстраивать вас, насколько для него важно, чтобы вы были по-настоящему счастливы…" — заявила Холоденко.

"Как правило, мы начинаем выбивать более эффективное поведение, а это ни к чему хорошему не приведет, а приведет только к расстройству…", — добавила она.

Ранее американскими психологи провели исследование и выяснили, что отношения, в которых партнеры периодически расстаются и снова сходятся (цикличные отношения) разрушают психику.