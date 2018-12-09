Психолог объяснила, как женщины превращают свою жизнь в "черную"

Многие женщины превратили свою жизнь в "черную" из-за установки носить красивые вещи не каждый день, считает психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что в детстве женщин учили быть скромными, приличными, хранить хорошее и красивое на "черный день", а в итоге многие превратили эти установки в "черную жизнь".

Многие женщины привыкли прятать свою сексуальность, но каждый день важно работать или хотя бы подрабатывать женщиной, которая довольна собой, с улыбкой разглядывает отражение в зеркале, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Конечно, с утра никто специально не думает: "Как бы похуже одеться". Но как только появилась мысль "и так сойдет" — все, пора задуматься…", — отметила кандидат наук.

Холоденко добавила, что "каждой девушке хочется комплиментов, внимания, объятий, но заявить об этом "всей собой" готова не каждая". "Дело не в том, какой у тебя стиль, бренд или марка помады. Дело лишь в твоих субъективных ощущениях", — подчеркнула психолог.

Читайте такжеПсихолог раскрыла, что мешает человеку продвигаться"Поэтому я часто заставляю себя выглядеть хорошо. Иногда спрашиваю: "Что сегодня поможет мне ощутить себя красоткой?". Хотя годами считала, что не выделяться и чувствовать себя уверенной — это вершина любви к себе. А теперь понимаю, как по капельке ты легко скатываешься к стилю "полюби меня такой, какая я есть, в растянутых трениках", — поделилась эксперт. Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.