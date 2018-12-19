"Путин всех захватит с собой на тот свет": предсказания Нострадамуса-2019 подтвердило ядерную войну Украины с РФ

Что предсказал Нострадамус на 2019 год / фото: 24smi.org

Катрены Нострадамуса на 2019 год косвенно подтвердили озвученное ранее предупреждение астролога Влада Росса о ядерной войне между Россией и Украиной.

В комментарии Главреду Росс рассказал: "Путин остается опасен в плане применения тактического ядерного оружия. Об этом писал еще Нострадамус: в центурии 10 катрене 72 говорится о том, что "Царь Ужаса воскреснет в августе (по старому стилю это седьмой месяц) 1999 года". В это время только Путин пришел к власти, когда Ельцин назначил его преемником 9 августа 1999 года, в момент страшного затмения над Европой".

Читайте также"Конец близко": откуда взялось "ядерное пророчество" и чем оно грозит мируПоэтому эксперт и считает Путина именно тем человеком, который может развязать ядерную войну.

"Но, скорее всего, он прибегнет к такому шагу только тогда, когда будет приближаться конец его жизни. Говорят, что у него рак позвоночника – то ремиссия, то болезнь вновь начинает возобладать. Не исключено, что, когда он сам окажется на грани смерти, он подумает, почему бы и всех нас тоже не отправить на тот свет", – резюмировал Росс.

При этом на днях были обнародованы предсказания Нострадамуса на 21 век, которые исследователи расшифровали последними, пишет Daily Star. Согласно этим данным, именно в 2019 году начнется III Мировая война, которая продлится 27 лет. В то же время личность инициатора боевых действий в записях не раскрывается.

Расшифрованы и другие предсказания Нострадамуса на 2019 год:

развитие науки: среди прочего люди научатся понимать язык животных;

медики откроют способ увеличить продолжительность жизни человека до 200 лет;

усиление религиозного экстремизма на Ближнем Востоке, терроризма – в ЕС и США;

природные катаклизмы, в том числе землетрясение между Калифорнией (США) и Ванкувером (Канада).

Что касается последнего, то в пророчестве отмечается: "Вулканический огонь из центра Земли вызовет трепет вокруг нового города: две великие скалы будут поглощены войной, а Аретус покроется реками крови".

Некоторые ученые считают Аретус анаграммой США, большинство же сходится во мнении, что это некое божество, связанное с реками и родниками.

Справедливости ради стоит отметить, что третью мировую войну, извержению вулкана Везувий и мощное землетрясение по Нострадамусу ученые обещали миру еще в 2018 году. Теперь, похоже, эти пророчества сдвинули на год.