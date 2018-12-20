Стало известно, у каких знаков Зодиака есть способности к магии

Самые магические знаки Зодиака / YouTube

Астрологи, все как один, утверждают, что у некоторых знаков Зодиака с рождения есть склонность к магии и сверхъестественному.

Такое сообщение опубликовал портал Infoniac. Первыми в списке находятся Скорпионы. Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, с младых ногтей могут похвастаться довольно мощными способностями к магии и другими необычными талантами, которые даются ему с самого рождения. Кроме того, Скорпионам Если Скорпион хочет, ему проще всего развить в себе дар ясновидения, предсказания и гипноза.

Водолей

Водолеи практически с пеленок очень любознательны и регулярно интересуются всем скрытым, мистическим, волшебным. Однако же люди, родившиеся под этим знаком, предпочитают белую магию. Кроме того, водолеи способны предвидеть будущее, а также использовать астрологию/ нумерологию и гадать на картах Таро.

Рак

Раки способны легко обучиться магии и способны использовать ее для того, что помогать не только себе/своим близким, но и окружающим. Но людям, родившимся под этим знаком, гораздо больше подойдет работа с чистыми энергиями и использование своей интуиции − через анализ своих снов и ощущений после них.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака владеют суперспособностями, а также самые ворчливые знаки Зодиака.