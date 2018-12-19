Ученые предупредили о метеоударе в январе

В первые дни 2019 года магнитосфера нашей планеты будет спокойной, отметили исследователи.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук предупредили, что в начале января 2019 года один день магнитосфера Земли будет возбужденной.
Метеоудар прогнозируется через несколько дней после Нового года — 4 января, говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, в первые дни будущего года магнитосфера Земли будет спокойной.
Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.