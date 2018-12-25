Врачи поведали, чем полезны для здоровья регулярные и крепкие поцелуи

Поцелуи. Иллюстративное фото / Kolobok

Оказывается, поцелуи - в достаточной степени эффективное средство, помогающее людям одолевать самые разнообразные недуги.

Соответствующее сообщение опубликовали специалисты в области традиционной медицины, сообщает портал Кr24.

Случай №1. Медики из Лос-Анджелеса установили, что поцелуи "взасос" благотворно влияют на кровеносную систему человека. Во время таких поцелуев пульс ускоряется до 110 ударов в минуту, что, в свою очередь, неплохо тренирует сердечно-сосудистую систему.

Случай №2. Сразу после поцелуя человеческие легкие работают в усиленном режиме - шесть десятков вдохов в минуту вместо обычных двух десятков. Такая вентиляция отличнейшим образом помогает в профилактике легочных заболеваний.

Случай №3. Сотрудники "Академии стоматологии" (Чикаго) назвали поцелуй хорошим профилактическим средством против кариеса. "Чмоки" стимулирует образование большого количества слюны, которая гораздо лучше жевательной резинки нейтрализует кислотный налет на зубах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от секса.