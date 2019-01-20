Все только начинается: астролог рассказал, что ждет Гройсмана в политике

Владимир Гройсман

В день рождение премьер-министра Владимира Гройсман, 20 января, астролог Влад Росс рассказал о его перспективах в украинской политике.

"В первую очередь, Гройсман и в дальнейшем будет продолжать свою независимую политическую деятельность. Если у Порошенко, скорее всего, произойдет закат политической карьеры, то у Гройсмана, наоборот, она будет развиваться", - отметил он в комментарии Главреду.

Читайте также"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песнюПо словам астролога, у нынешнего премьера большие политические амбиции, в политике для него все только начинается.

"Судя по всему, вполне вероятно, что уже на следующих президентских выборах он выдвинет и свою кандидатуру на этот высокий пост. Так что у Гройсмана все впереди, все только начинается", - сказал эскперт.

Астролог спрогнозировал, что совсем скоро у Гройсмана в парламенте будет своя личная "водолейская" фракция.

"Водолеи всегда независимы (хотя он родился на грани Козерога и Водолея, но по натуре он больше Водолей). Так что у него будет своя независимая фракция. Это будет "Народный фронт", только под другим названием. Многие люди, которые сейчас состоят в "Народном фронте", "лягут" под Гройсмана – так у него появится своя фракция в парламенте", - добавил он.

Читайте также"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветаниеВ целом, у Владимира Гройсмана сейчас очень и очень благодатное время. Он много где будет выигрывать, резюмировал Влад Росс.

Ранее астролог рассказал, у кого больше всего шансов выиграть выборы президента.

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