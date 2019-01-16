"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветание

Украинцев ждет все хорошее с 2021 года, спрогнозировал астролог

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что у граждан Украины все хорошее начнется с 2021 года, а расцвет страны может наступить в 2025-м.

У нашего государства есть все основания для того, чтобы стать маленькой Швейцарией, рассказал эксперт изданию UAportal.

Собеседник подчеркнул, что Украина и Швейцария находятся под одним и тем же знаком Зодиака — Телец.

"Кстати, еще сто лет назад это была абсолютно бедная страна. Были времена, когда швейцарцы ехали в Украину делать бизнес", — добавил он.

Росс утверждает, что в любом случае рано или поздно украинцы будут зажиточнее, чем россияне. "Просто Россия находится под другим знаком Зодиака, а созвездие Украины — Телец — это деньги", — сказал эксперт.

Читайте такжеОбогнать конкурентов: астролог рассказал, кого в январе ждет неожиданный успехПо его словам, у нас все хорошее начнется с 2021 года, расцвет страны может наступить в 2025-м и тогда же мировое сообщество признает, что Украина способна войти в ЕС.

"Этим переменам будет способствовать и вхождение Урана в знак Тельца, где эта планета пробудет в ближайшие семь лет. Это изменит многое", — заявил он.

Ранее Влад Росс утверждал, что в 2021 году на востоке Украины уже точно не будет войны. Эксперт говорил, что конфликт на Донбассе, скорее всего, прекратится уже в 2020-м.