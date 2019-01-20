Полное затмение Луны: астроном назвал точное время кровавого Суперлуния

Астроном рассказал о лунном затмении

В ночь на понедельник, 21 января, произойдет редкое зрелище - красное ("кровавое") лунное затмение.

При этом спутник Земли будет виден очень огромным, поэтому астрономы называют это явление Суперлунием.

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если наша планета оказывается в этом случае между Солнцем и Луной, то отбрасывает тень на свой спутник.

Кроме того, лучи синей части спектра больше рассеиваются в атмосфере, чем красной, так как у синего более короткая длина волны. Поэтому Луна и окрашивается в кроваво-красный цвет.

Жители Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное.

Детали о грядущем лунном затмении, раскрыл ученый Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

"Всем, кто не будет спать на рассвете 21 января текущего года, советую посмотреть на затемненную Луну. Это будет красивое зрелище, потому что диск Луны во время полной фазы затмения будет висеть низко над горизонтом и казаться неприродно большим еще и потому, что через 13 часов спустя он пройдет мимо Земли почти на минимальной из возможных расстояний. Такое явление недавно называют суперлуной", - написал он в Facebook.

/ Facebook/Astronomy In UA

Крячко также опубликовал инфографику об обстоятельствах полного лунного затмения для его наблюдения в Украине.

В то же время, как отмечает Science Alert, во всей своей красе полное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании и в Северной Европе.

Также интересно, что следующее такое Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.

Напомним, ранее нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему.