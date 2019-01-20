Лунное затмение 21 января: видеотрансляция из шести точек планеты

Кровавое лунное затмение 21 января 2019 года

В ночь с воскресенья, 20 января, на понедельник, 21 января, произойдет первое в 2019 году полное лунное затмение - total lunar eclipse.

21 января 2019 года в затмении будет участвовать так называемая Суперлуна или Кровавая луна, спутник приблизится к Земле почти на минимальное расстояние - 357 336 километров.

Лунное затмение 21 января начнется в 3.34 минуту по Всемирному времени, а закончится в 6.51. Полная фаза продлится с 4.41 минуты до 5.41. Следующее лунное затмение случится в ночь на 17 июля 2019 года.

Смотрите видеотрансляцию лунного затмения из 6 точек планеты - Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айрэса. Начало видеотрансляции - 04.30 по киевскому времени. Максимальную фазу затмения вы сможете увидеть около 7 утра.

Ранее Главред писал о том, для кого может быть опасно лунное затмение 21 января 2019 года. Влияние Суперлуны длится около двух недель - неделю до своего восхода и неделю после.