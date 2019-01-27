Названы знаки Зодиака, которые счастливы без отношений

Представители пяти знаков Зодиака счастливы без отношений / rabstol.net

Пять знаков Зодиака из 12 — Близнецы, Дева, Стрелец, Лев, Скорпион, счастливы без отношений и наслаждаются свободой.

Большинство представители этих знаков, теряя свободу, становятся немного несчастными, сообщает Карманный гороскоп.

Близнецы способны обрести счастье в одиночестве, они сильно дорожат своей свободой.

В отношениях они могут чувствовать себя хорошо только при одном условии — если партнер не будет ограничивать их свободу. Близнецам импонируют отношения, в которых нет сложностей.

Девы тщательно подбирают партнера, они знают, с кем хотят быть рядом, поэтому не тратят время на случайных людей. Девы не будут строить отношения с людьми, вместе с которыми не видят свое будущее, и берегут свою свободу, чтобы потом быть с необходимым им человеком.

Для Стрельцов идеальные отношения, — те, в которых есть место для свободы, и которые не ложатся на плечи тяжелым грузом. Стрельцы не начинают отношения, если чувствуют, что еще к ним не готовы. Они могут сами о себе позаботиться.

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаЛьвы привыкли делать то, что им захочется, и им сложно свыкнуться с тем, что в отношениях приходится считаться с чьими-то желаниями.

Партеру Льва не стоит ущемлять его желания, иначе, скорее всего, будут ссоры.

Скорпионы считаются глубокими людьми. Они очень сильно боятся, что перестанут контролировать свою жизнь. Еще одно их опасение связано с отношениями — Скорпионы боятся, что партнер ограничит их свободу, загонит в рамки. Такая ситуация для них сопоставима с удушением. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.