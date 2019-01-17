Суровые и беспощадные: астрологи назвали знаки Зодиака, которые не умеют прощать

Знаки Зодиака / Вісті Придніпров'я

Если верить астрологам, среди дюжины знаков Зодиакального круга есть такие, которые делают рожденных под ними людям суровыми, беспощадными и неспособными простить предательство.

Овен. Такие люди способны простить даже секс на стороне, но никогда − душевную измену. Овны, скрипя зубами, вычеркнут из своей жизни предателя. Для них предательство обесценивает человека навсегда.

Читайте такжеГороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий ОрелТелец. Эти люди строят свои отношения на полном доверии. Если же оно пропадает, то моментально заканчиваются и сами отношения. Тельцы не прощают никакого предательства — ни душевного, ни физического. И потому беспощадны и навсегда вычеркивают предателей из своей жизни.

Скорпион. Люди, рожденные под этим знаком, лжи не переносят патологически. Скорпионы интуитивно считывают лукавство, их не проведешь на мякине выдумками и оправданиями. Их доверие стоит дорого, но если утрачено, то все воспоминания о предателях вырываются с корнем.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака самые добрые и заботливые, а какие - самые верные.