"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков Зодиака

8 января 2019, 06:15

Предательство может быть заложено в человеке самой природой.

Знаки Зодиака_астрология
Астрологи назвали особенности знаков Зодиака / rabstol.net

В личностных отношениях вопрос о том, насколько надежен партнер волнует каждого. Причем предательство может быть заложено в человеке независимо от его характера или желания, астрологи уверяют: представители некоторых знаков Зодиака способны рано или поздно ударить партнера "ножом в спину".

Эксперты из области астрологии уверяют, что люди, родившиеся под знаком Стрельца, стремятся к новым открытиям. Причем их даже может не остановить искренняя и преданное чувство своей половинки. Рано или поздно есть риск того, что Стрельцы могут пойти "на подвиги". Причем вначале изменщики уйдут в несознанку, однако позднее сознаются в содеянном.

Львы по своей природе демонстрируют гордый и эгоистичный нрав. Однако, даже несмотря на то, что они всегда думают о других свысока, для утверждения этой конструкции им просто необходимы измены. Как говорят астрологи, Львы свои грешки оправдывают, утверждая, что в действиях себе во благо нет ничего зазорного.

И наконец для спутников Близнецов есть повод серьезно задуматься. Как утверждают специалисты в области астрологии, среди всех знаков Зодиака они идут на измены чаще всего, пишет rodgor-vlg.ru.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс дал тревожный прогноз на 2019-й год.

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