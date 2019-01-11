Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"

11 января 2019, 06:35

Оказывается, некоторые знаки Зодиака сильнее остальных способны отказываться от искушений изменами.

Несмотря на то, что громадное количество женщин уверены – все мужчины склонны к изменам, некоторые представители "сильного пола" держат себя в строгости и верности. По крайней мере, так утверждают астрологи. Итак, топ-3 самых верных знака Зодиака.

Телец. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто малоэмоциональны, но все равно способны на глубокие и сильные чувства. Если Тельцы вступают в сожительство или брак, то, стало быть, рассчитывают на взаимность и верность.

Лев. Мужчины, рожденные под этим знаком, если уж выбирают себе "львицу", то ей не изменяют и часто-охотно дарят подарки. Не терпят только одного – если партнерша ставит себя выше него либо добилась больших успехов в карьере.

Дева. Мужчины-"Девы" − очень непростые, всегда анализирующие и обращающие внимание на мельчайшие детали в отношениях. Более того, они настолько брезгливы и не любят перемен, что не склонны идти "налево".

Напомним, астрологи назвали те знаки Зодиака, которые склонны к изменам, а также те, которые легко и непринужденно делают сглаз.

  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
мужчины знаки зодиака
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:14
День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день
06:57
Почему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания" мнение
06:35
Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"
06:13
"Будем биться до последнего": Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину Видео
05:51
Неотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов Видео
05:26
В Сеть выложили снятое "киборгом" уникальное видео боев за Донецкий аэропорт Видео
04:48
Звезда "Дома-2" "засветила" грудь на откровенном фото
04:03
Резиновое дело: Медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе
03:05
Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье
02:33
Присутствующий на получении Томоса "Нарик" был награжден пистолетом и знаком отличия президента
02:02
Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах накануне Рождества лыжника Видео
01:43
"Подавитесь своим Томосом": пропагандистка Скабеева пригрозила Украине утратой патриархата Видео
01:18
Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана
00:59
"Индекс Биг-Мака": доллар должен стоить 9, 68 гривен
00:42
Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии
00:17
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
10 января, четверг
23:51
Томос – на Рождество, а в НАТО Украине надо вступить на 9 мая – Невзоров Видео
23:24
Xiaomi презентовала смартфон под новым брендом Redmi Note 7 по низкой цене Фото
22:56
В России отчитали Билана за намерения ввести музыкальную цензуру
22:33
Муралы на Осокорках за 3,6 млн грн: гонорар художников шокировал
22:14
В Госдепе США выразили поддержку автокефалии украинской церкви
21:46
Кавайная обнаженка: В интернет "залили" серию психоделической японской эротики - фото 18+ Фото
21:45
Российский доброволец из "Азова" получил на родине повестку в военкомат
21:42
"Русский людей окружают": В Балтийское море зашел американский эсминец с крылатыми ракетами
21:17
Порошенко рассказал, как изменилась война на Донбассе после "подвоза Джавелинов"
21:03
Филарет пояснил присутствие "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле
20:38
"Пиво и Боржоми": Тодоренко рассказала, как "лечилась" во время беременности
20:29
В ДНР на пропускном пункте за день умерли три человека
20:13
Панорама "русского мира": В оккупированном Алчевске на металлургическом заводе обвалилась крыша Фото
19:56
В Минкульте выяснили количество исчезнувших предметов в Киево-Печерской лавре Видео
19:53
"Девушка — космос": Настя Каменских покрасовалась в коротком платье на "Острове Женщин" Фото Видео
19:28
"Опасное время": эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе Видео
19:24
"Обречены на неудачу": писатель-боевик Прилепин спрогнозировал раскол в РПЦ
19:11
Изгибы поп и аппетитность грудей: в Сети опубликовали подборку монохромной эротики Фото
18:56
Евро подскочил, а доллар — "пополнел": назван курс валют в Украине на 11 января Видео
18:44
Климкин рассказал, почему Киев хочет покупать газ на восточной границе Украины
18:24
Порошенко сказал, когда ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО Видео
18:04
В НАТО припугнули россиян военными мерами из-за договора о ракетах
17:59
Стали известны важные подробности покушения на депутата в Кривом Роге Видео
17:45
Россияне перекинули свой боевой корабль в бухту аннексированного Севастополя: опубликовано видео
17:34
Мураева выдвинули кандидатом в президенты Видео
17:15
Инопланетный передатчик размером с планету: ученые зафиксировали таинственные сигналы из космоса
17:10
Крушение сухогруза у берегов Турции: посол сообщил хорошие новости о спасенных украинцах Видео
16:51
Генерал обвинил Порошенко в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины Видео
16:31
Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри поделилась рецептом похудения
16:06
"Примадонна и императрица": совместное фото Пугачевой и Аллегровой шокировало сеть
16:01
Украина оказалась страной с самой быстрой потерей трудовых ресурсов – рейтинг Видео
15:44
"Чертов психопат": в секс-скандале с Криштиану Роналду "всплыл" новый свидетель
15:33
"Голая перед иконами": Ксения Собчак разозлила сеть "православным" фото
15:31
Додон пожаловался Медведеву: антиукраинские санкции РФ ударили по Молдове Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять