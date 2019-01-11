Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"

Несмотря на то, что громадное количество женщин уверены – все мужчины склонны к изменам, некоторые представители "сильного пола" держат себя в строгости и верности. По крайней мере, так утверждают астрологи. Итак, топ-3 самых верных знака Зодиака.

Телец. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто малоэмоциональны, но все равно способны на глубокие и сильные чувства. Если Тельцы вступают в сожительство или брак, то, стало быть, рассчитывают на взаимность и верность.

Лев. Мужчины, рожденные под этим знаком, если уж выбирают себе "львицу", то ей не изменяют и часто-охотно дарят подарки. Не терпят только одного – если партнерша ставит себя выше него либо добилась больших успехов в карьере.

Дева. Мужчины-"Девы" − очень непростые, всегда анализирующие и обращающие внимание на мельчайшие детали в отношениях. Более того, они настолько брезгливы и не любят перемен, что не склонны идти "налево".

Напомним, астрологи назвали те знаки Зодиака, которые склонны к изменам, а также те, которые легко и непринужденно делают сглаз.