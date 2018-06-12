Названы самые пессимистические знаки Зодиака

12 июня 2018, 13:45

Козероги, Раки и Девы попали в топ-3 самых пессимистичеких знаков.

Астрологи считают, что больше всего склонны к пессимизму знаки, которыми руководит стихия Земли – Козероги и Девы. В эти компанию заядлых пессимистов также попал Рак. Представители этих знаков Зодиака негативного отношения к жизни они не испытывают, но все же им свойственно относиться ко всему с опаской и недоверием. Они мыслят зачастую стереотипами и сами себя ограничивают во многом.

Козероги - главные пессимисты. Своим нытьем они не только окружающих доводят до исступления, но даже самих себя. Они постоянно боятся, что не справятся с задачей, проблемой, препятствием, и это испортит их репутацию. Самодисциплина у этого знака просто зашкаливает, и когда он действительно терпит неудачу, то съедает и себя, и всех окружающих. Сложные времена вызывают у Козерога пессимистическое настроение, и ему неимоверно сложно из этого состояния выйти.

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Раки также по жизни пессимисты. Они часто позволяют своим эмоциям взять над ними верх. Когда все идет наперекосяк, или они утром вдруг встают явно не с той ноги, то они становятся просто воплощением сплошного негатива. Раки сразу же станут разыгрывать из себя жертву и обвинять весь мир в собственных проблемах. И это, увы, надолго. Рак использует свой пессимизм как способ для высвобождения отрицательных эмоций, но на самом деле он только еще глубже погружается в депрессию.

Девы занимают почетное третье место в обществе занудных пессимистов. Этому знаку хочется быть лидером и везучим человеком, но контролировать себя у него плохо получается. Как только Деве мерещится неудача или провал, она сразу становится подавленной и унылой. Девы капризны, когда они пессимистичны, и иногда эта капризность вызывает еще больше негатива.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

 

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