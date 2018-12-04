"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазом

4 декабря 2018, 06:34

Некоторые представители зодиакального круга делают это неосознанно, но есть и такие, которые охотно пользуются своими способностями.

Порча. Иллюстративное фото
Названы знаки Зодиака с дурным глазом / porcha.org

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака имеют сильную энергетику и, соответственно, это те знаки Зодиака, которые могут сглазить. А вот их самих сглазить как раз непросто.

Энергетика этих знаков Зодиака позволяет им влиять на окружающих одним лишь своим взглядом или единственным словом. Некоторые представители зодиакального круга делают это неосознанно. Но есть и такие знаки Зодиака с дурным глазом, которые охотно пользуются своими способностями.

Читайте такжеНазван лучший муж по знаку ЗодиакаНа первом месте идет Скорпион. Можно сказать, что это колдуны по знаку Зодиака. Они способны эмоционально манипулировать окружающими – и зачастую делают это осознанно и даже с удовольствием. А вот их самих сглазить трудно. Впрочем, и у Скорпионов есть слабые места – это их здоровье и семья. Поэтому на эти темы они хвастаются, как правило, неохотно, предпочитая лишний раз не рисковать.

Сильные позиции и у Близнецов. Но в отличие от Скорпиона этот знак Зодиака порчу наводит неосознанно. Просто в силу своего характера эти ребята любят покритиковать окружающих, рассказать кто в чем неправ – и парой своих неосторожных слов всерьез навредить даже близким людям.

В список "Самые глазливые знаки Зодиака" вошли и Рыбы. Здесь трудно судить, делают ли они это намеренно, ведь зачастую порча является прямым следствием их обидчивого и мнительного характера. Они начинают желать человеку что-то плохое, если считают, что тот – плохой и заслужил неприятности. Однако то, что они считают, и реальность – это все-таки разные вещи, и порою человек из их окружения может пострадать вполне безвинно.

Сами же Рыбы направленный на них негатив вполне успешно "зеркалят". Так что их самих сглазить не так-то уж и легко.

Читайте такжеХоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договоритьсяАналогичная ситуация и с Козерогом. Порчу он может навести под влиянием момента, в пылу обиды. А, учитывая надменность этого знака Зодиака и его консервативность во многих вопросах, для обид повод у него может найтись неожиданно и в самый непредсказуемый момент. На самого же Козерога сглаз навести довольно сложно – из-за его врожденного скептицизма. Помните героиню из фильма "Ключ от всех дверей"? Здесь та же ситуация: пока человек не верит в колдовство – колдовству сложно влиять на его жизнь.

Остальные же знаки зодиака – Рак, Овен, Лев, Телец, Весы, Дева, Стрелец и Водолей – ярко выраженных способностями к сглазу и порче не обладают. Конечно, всегда есть исключения из правил. И к тому же не стоит забывать, что во избежание мистического негатива зачастую достаточно всего лишь поменьше загружать себя надуманными проблемами.

Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. В декабре-2018 безусловными везунчиками станут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы. 

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