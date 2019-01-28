Няши-скромняши: Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые застенчивые

Знаки Зодиака / Englishfox

Если человек ведет себе скромно и незаметно, то не факт, что это что-то врожденное или привитое родителями. Вполне вероятно, что на него влияет Зодиакальное созвездие, под которым он родился.

Такого мнения придерживаются некоторые астрологи, сообщает портал Joinfo.

Козерог. Люди, родившиеся под этим знаком, предпочитают жить по принципу "меньше слов - больше дела". Это им нужно для того, чтобы собрать как можно больше данных и постепенно выработать правильное поведение, а также скрыть свои недостатки в вопросе социализации.

Читайте такжеСтало известно, какие знаки Зодиака самые властные и деспотичныеРак. Такие люди действительно не желают привлекать к себе излишек внимания - чтобы ненароком не сказануть или не сделать "неправильные вещи". Это и вызывает у них стрессы и переживания. Поэтому Раки даже в кругу близких и друзей стараются держать "роть на замке".

Скорпион. Скромность Скорпионов – деланная. Они действительно по большей части коварные хищники, ждущие удобного момента - для того, чтобы кинуться на жертв. Скорпионы не "скромничают", а изучают ситуацию и предполагаемые объекты атаки.

Напомним, ранее стали известные знаки Зодиака, которые счастливы без отношений, а также те, которые никогда не ходят "налево".