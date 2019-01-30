Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа

Козерогов ждет неудачный месяц

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в феврале 2019 года.

Главным аутсайдером месяца станет Козерог. Из их знака будет выходить Плутон и зайдет Сатурн – не самые благоприятные планеты, что обеспечит этому знаку катастрофичный период. Козерогам в это время лучше не начинать новых дел. Кроме того, им стоит быть крайне осторожными в любой дороге, они могут попасть в аварию. Также есть большая вероятность быть ограбленным.

Читайте такжеАстролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019"Серебро" лузеров месяца получают Раки. У представителей этого знака Зодиака в феврале будет сохраняться большая опасность разводов, неожиданных разногласий с любимыми и разоблачений. Ракам лучше не рисковать, особенно, если это касается смены места работы. Также в феврале Раки могут заболеть - нужно остерегаться кори, гриппа и других вирусных заболеваний.

Неблагоприятная ситуация ждет в феврале и Весов. Особенно это будет касаться их сделок с недвижимостью, взаимоотношений с родственниками, близкими людьми, есть угроза разругаться с соседями. Это худшее время для организации каких-то финансовых партнерских дел.

И замыкает четверку неудачников месяца Овен. Представителей этого знака ждут финансовые апокалипсисы, дело может дойти даже до банкротства. Поэтому Овнам лучше свести к минимум все возможные риски и не играть в азартные игры, иначе можно прогореть полностью.