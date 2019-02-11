Ученые выяснили, поедание какого продукта способно спасти от депрессии

11 февраля 2019, 04:31

Оказывается,людям, страдающим от депрессии может помочь ежедневного употребление одного продукта.

Блюдо
Блюдо. Иллюстративное фото / Единственная

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) установили, что от влияния депрессии на организм спасают грецкие орехи.

Соответствующее сообщение опубликовано на специализированном портале MedikForum. Исследователи привлекли к эксперименту 26 тысяч человек. Их всех разделили на несколько групп - в зависимости от количества съеденных орехов. При этом особо принималось в расчет наличие у добровольцев вредных привычек, способных влиять на риск возникновения депрессии.

Выяснилось, что небольшое количество грецких орехов, съедаемых каждые сутки, помогало повысить уровень защищенности людей от депрессии.

"Люди, которые употребляли минимум 24 грамма грецких орехов в сутки, на 26% реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто не ел орехов", — заявили исследователи.

Напомним, ранее ученые рассказали, как просто и надежно побороть депрессию. До этого они выяснили, почему люди впадают в глубокую депрессию.

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