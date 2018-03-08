Ученые выяснили, почему люди впадают в глубокую депрессию

Группа ученых из Финляндии после длительных исследований сумела обнаружить причину, по которой депрессия у людей усугубляется и достигает уровня большого депрессивного расстройства (БДР).

Такое сообщение опубликовано на специализированном портале Medscape. Согласно обнародованным данным, ученые пришли к выводу, что такое положение вещей вызвано низким уровнем вещества аргинин. Из-за его дефицита у людей ухудшается выработка оксида азота, что, в свою очередь, приводит к нарушению всех жизненно важных процессов в организме и усугублению симптомов.

Финские исследователи тщательно изучили уровни сыворотки трех аминокислот (аргинина, цитруллина и орнитина) у пациентов с БДР. И обнаружили, что именно дефицитом аргинина отличаются пациенты с депрессией от здоровых участников исследования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выявили новую опасность алкоголя.