Гороскоп на 14 февраля: что и каким знакам Зодиака сулят звезды на День влюбленных

Что и каким знакам Зодиака обещает гороскоп на 14 февраля / 1zoom.ru

Из 12 знаков Зодиака три проведут предстоящий День святого Валентина наиболее ярко и незабываемо, уверяет гороскоп на 14 февраля.

Этих счастливчиков ждут романтические сюрпризы и любовные приключения.

В первую очередь на День всех влюбленных повезет Тельцам, заверяют астрологи. Они прямо-таки будут источать романтические флюиды. Любовный гороскоп на 14 февраля обещает им удачу во всех начинаниях на личном фронте.

Читайте такжеОпасность потолстеть и плохие покупки: что сулит гороскоп в февралеКроме того, отлично День Валентина пройдет и у Стрельцов. В эти лунные сутки Луна пройдет по дому брака, партнерства и любовных обязательств. Их буквально потянет к кому-то особенному – нужно только больше доверять звездам и совей интуиции, и тогда любой риск в любовных делах будет оправдан.

Положиться на свое сердце стоит и Козерогам. Для них это день спонтанных решений, а не прагматизма – именно такая тактика принесет им больше всего удачи 14 февраля. Любовный гороскоп на День святого Валентина обещает им страстную любовь и феерический секс, пишет u-f.ru.

Ранее был озвучен гороскоп на февраль-2019 для всех знаков Зодиака. Позитивный месяц ждет Льва, Тельца, Водолея и Скорпиона, к негативу следует готовится Козерогу, Раку, Весам и Овнам.