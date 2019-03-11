Фатальные дни: астролог назвал счастливчиков и лузеров недели

Влад Росс дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

На неделе, которая начинается с 11 марта, счастливчиками можно считать Овнов.

Как заявил известный астролог Влад Росс, очень большая удача у них может быть в дальних поездках, путешествиях. Хорошо будет работать интуиция – "на ловца и зверь бежит". Будут складываться благоприятные ситуации, в которых они должны будут принимать неожиданные важные решения.

"Хорошая ситуация складывается и для Львов, особенно в плане творчества, любви, энергетики. Возможно открытие новых источников доходов с друзьями из прошлого. Возможны позитивные перемены и неожиданные позитивные события, связанные с финансами. На этой неделе Львам даже можно играть в лотерею", - рассказал он uaportal.com.

В то же время для Тельцов неделя будет хорошей в плане образования. Влад Росс подчеркнул, что Тельцы легко могут переходить с одного фронта работы на другой, менять направление, удачно сдавать экзамены. У них хорошая ситуация в плане отметок, в плане преподавателей, вузов, а также связей с юридическими и законодательными структурами. Например, можно удачно оформить на себя недвижимость или что-то еще.

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В то же время не очень хорошая ситуация на этой неделе складывается у зодиакального знака Раков, ведь у них могут возникать неожиданные проблемы с финансами других людей, поэтому в долг лучше не давать – могут кинуть. На этой неделе им лучше и не брать кредиты – можно влезть в них с головой и потом не отдать. Проявление инициативы для них может быть фатальным, указал астролог.

Он добавил, что не очень хорошая ситуация складывается у Дев. У них может быть срыв договоренностей, разрушение финансовых планов. Им нужно проявлять осторожность с деловыми партнерами – все-таки Меркурий ретроградный. Даже старые партнеры могут подводить.

"И не очень хорошая ситуация у Весов. Им нужно быть осторожными на высоте, в горы лучше не ходить, а также в поездках. Повышается опасность ДТП и несчастных случаев. Контракты, договоренности могут срываться, потому что на этой неделе Весы будут настроены на уход от ответственности", - резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее Влад Росс оценил шансы Зеленского на победу на выборах.