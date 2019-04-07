Катастрофический месяц: названы главные неудачники апреля среди знаков Зодиака

Астролог сделал прогноз на апрель

Главными неудачниками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Об это в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

На первом месте лузеров апреля – Рыбы. По прогнозу астролога, их ждут сложные ситуации, связанные с деньгами и финансовыми вопросами. Представителей этого знака могут неожиданно ограбить, подставить или обмануть.

На втором месте неудачливых знаков - Девы. Девам нужно быть осторожными в поездках – они могут попасть в ДТП и несчастные случаи. Астролог советует им также не брать кредитов и не давать в долг.

Читайте такжеГороскоп на март-2019: Рыб ждет головокружительный успех, а Скорпионы будут склонны к суицидуТретий неудачник месяца - Стрелец. Представителей этого знака могу ждать проблемы с правосудием, также есть риск разругаться с бизнес-партнерами. В этом месяце они будут склонны к принятию импульсивных и неправильных решений.

И последний знак, которого ждет трудный месяц - Близнецы. Для них апрель будет просто катастрофическим месяцем, особенно в плане здоровье. Есть большой риск заболеть или уйти в запой. Также астролог не советует Близнецам в этот период не делать хирургические операции, но можно попытаться избавиться от вредных привычек для избавления от вредных привычек, например, бросить курить.

Ранее астролог Влад Росс назвал назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019.