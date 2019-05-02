"Ешьте побольше ": диетолог рассказала, как похудеть после праздников

Как прийти в форму после праздников и сбросить вес после зажора – секреты диетолога / 1zoom.ru

Майские праздники 2019 – время пикников и шашлыков на природе, после которого перед многими встает вопрос: как сбросить вес после зажора.

Известный диетолог Альбина Комиссарова у себя в Instagram пояснила, что есть много на праздники можно, включая мясо и алкоголь – нужно просто делать это правильно.

Первое правило от диетолога – побольше двигаться: гулять, танцевать, играть с друзьями и детьми.

Читайте такжеМайские праздники 2019: где и как лучше парковаться на природеВторое – метод тарелки: 60% тарелки должны составлять свежие овощи и зелень, а мясо и углеводы – все остальное. При этом мясо можно есть любое, главное – не более 75 г красного мяса в сутки (размер куска примерно с сигаретную пачку). 1/4 тарелки должен составлять белок: индейка, курица, рыба или креветки на выбор.

Мариновать мясо/рыбу лучше маринадом на основе кефира, йогурта, томата или зелени.

Выпивать тоже можно: не более одного напитка (примерно 330 мл пива) для женщин и двух напитков для мужчин. При этом не стоит забывать пить чистую воду.

"Ешьте много свежих овощей и зелени", – рекомендует диетолог.

В качестве закусок лучше выбирать хлеб, сыр и овощи – вместо чипсов, сухариков и соленых орешков.

В качестве десерта стоит остановить свой выбор на фруктах или ягодах.

Ранее диетолог назвала самую большую проблему при похудении. Если человек ест огромное количество пищи, то занятия спортом не помогут ему активно сбросить вес, отметила эксперт.

Также диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной. Весной стоит включить в рацион зелень, отметила врач.