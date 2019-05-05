Доктор Комаровский назвал принципы безопасного питания

Есть пять принципов безопасного питания, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с видео на instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что есть пять принципов безопасного питания.

Первый принцип безопасного питания — соблюдайте чистоту, говорится на странице эксперта в Instagram.

По словам врача, второй принцип — отделение сырого от готового, а третий — тщательная термическая обработка продуктов.

"...Храните продукты при безопасной температуре. Используйте только свежие продукты и чистую воду", — привел кандидат наук еще два принципа безопасного питания.Читайте такжеДоктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин

/ Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский говорил, что детей нельзя мыть мылом — ни часто, ни редко, поскольку оно разрушает факторы, которые удерживают в коже влагу и из-за этого кожа легко пересыхает.