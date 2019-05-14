Причины, симптомы и леченые: главные факты о молочнице у женщин и мужчин

Симптомы молочницы у женщин и у мужчин — похожи.
Что такое молочница
Молочница — это один из видов грибковой инфекции. Причина молочницы — дрожжеподобные грибки рода Candida, которые есть в организме человека, поэтому молочницу еще называют кандидоз.
Чаще всего молочницей страдают женщины, однако она бывает и у мужчин. Самая распространенная форма молочницы — вагинальный кандидоз, при котором под удар попадают слизистые оболочки влагалище.
У мужчин молочница зачастую поражает слизистую полового органа. Из-за грибков могут быть поражены и слизистые оболочки кишечника, рта, а также ногти и кожа.
Главред решил выяснить главные факты о молочнице у мужчин и женщин — молочница, причины, симптомы молочницы, лечение молочницы.
Молочница, причины
Молочница возникает после того, как в организме на слизистой начинают быстро размножаться грибки рода Candida.
Грибки могут начать быстро размножаться, в частности, из-за ослабления иммунитета, неправильного питания, нарушения гормонального фона, нарушения обмена веществ. Также скорость размножения грибков может увеличиться после приема антибиотиков и из-за неправильного белья (например, из-за ношения тесных синтетических трусов), пользования средствами гигиены, в которых есть искусственные красители и ароматизаторы.
Молочница у женщин
Молочница, симптомы у женщин:
Зуд, жжение в наружных половых органах, а также во влагалище;
Обильные творожистые выделения;
Половой акт и мочеиспускание — болезненные.
Молочница у мужчин
Молочница, симптомы у мужчин:
Зуд, жжение, покраснение в области головки пениса;
Белый налет творожной консистенции под крайней плотью пениса;
Боль во время мочеиспускания, эрекции и секса.
Молочница, лечение
Лечение молочницы у женщин и мужчин должно начинаться с одного и того же шага — обращения к врачу, поскольку сначала нужно определить причину кандидоза и подобрать подходящее лечение.
При лечении молочницы назначают противогрибковые средства (свечи, крема, мази). Также могут выписать препараты для восстановления микрофлоры, витамины, порекомендовать изменить средства гигиены, белье или изменить рацион.