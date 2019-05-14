Причины, симптомы и леченые: главные факты о молочнице у женщин и мужчин

Собраны главные факты о молочнице / B17

Что такое молочница

Молочница — это один из видов грибковой инфекции. Причина молочницы — дрожжеподобные грибки рода Candida, которые есть в организме человека, поэтому молочницу еще называют кандидоз.

Чаще всего молочницей страдают женщины, однако она бывает и у мужчин. Самая распространенная форма молочницы — вагинальный кандидоз, при котором под удар попадают слизистые оболочки влагалище.

У мужчин молочница зачастую поражает слизистую полового органа. Из-за грибков могут быть поражены и слизистые оболочки кишечника, рта, а также ногти и кожа.

Главред решил выяснить главные факты о молочнице у мужчин и женщин — молочница, причины, симптомы молочницы, лечение молочницы.

Молочница, причины

Молочница возникает после того, как в организме на слизистой начинают быстро размножаться грибки рода Candida.

Грибки могут начать быстро размножаться, в частности, из-за ослабления иммунитета, неправильного питания, нарушения гормонального фона, нарушения обмена веществ. Также скорость размножения грибков может увеличиться после приема антибиотиков и из-за неправильного белья (например, из-за ношения тесных синтетических трусов), пользования средствами гигиены, в которых есть искусственные красители и ароматизаторы.

Молочница у женщин

Молочница, симптомы у женщин:

Зуд, жжение в наружных половых органах, а также во влагалище;

Обильные творожистые выделения;

Половой акт и мочеиспускание — болезненные.

Молочница у мужчин

Молочница, симптомы у мужчин:

Зуд, жжение, покраснение в области головки пениса;

Белый налет творожной консистенции под крайней плотью пениса;

Боль во время мочеиспускания, эрекции и секса.

Молочница, лечение

Лечение молочницы у женщин и мужчин должно начинаться с одного и того же шага — обращения к врачу, поскольку сначала нужно определить причину кандидоза и подобрать подходящее лечение.

При лечении молочницы назначают противогрибковые средства (свечи, крема, мази). Также могут выписать препараты для восстановления микрофлоры, витамины, порекомендовать изменить средства гигиены, белье или изменить рацион.