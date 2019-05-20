Кабмин решил урезать бюджетников в вузах / zachet.in.ua

В украинских вузах сократят количество бюджетных мест, сообщили в пресс-службе Кабмина со ссылкой на новые объемы госзаказа в высших учебных заведениях страны.

Речь идет о бюджетных местах почти на всех специальностях по уровню "магистр". Что касается бакалавриата, то здесь бюджетные места перераспределят.

"Младшие специалисты" получат наибольшее количество государственных мест практически по всем специальностям. Исключения составят такие направления: IT, журналистика, математическая статистика, сфера обслуживания – тут будет незначительное сокращение объемов госзаказа.

Для уровня подготовки "бакалавр" планируется увеличить количество бюджетных мест по специальностям:

аграрные науки и продовольствие;

образование/педагогика;

математическая статистика;

автоматизация и приборостроение;

механическая инженерия и электрическая инженерия;

производство и технологии;

социальные науки.

Сокращаются объемы подготовки по отраслям право и публичное управление.

Читайте такжеВыпускники украинских школ больше не получат аттестаты о среднем образованииОбъемы госзаказа для магистров намерены сократить почти по всем специальностям, за исключением:

гражданская оборона;

военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы;

публичное управление и администрирование.

Также правительство не предусматривает объем госзаказа на подготовку специалистов по специальности "Право" заочной формы подготовки.

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