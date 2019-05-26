Диетолог назвала проверенные методы для сохранения молодости

Есть проверенные методы для сохранения молодости, сообщила диетолог / Replyua.net

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что есть несколько проверенных методов, с помощью которых можно сохранить молодость, в частности, — здоровое питание и физическая активность.

Оставаться более здоровым и выглядеть молодо можно также, придерживаясь правильного режима сна и чередуя работу и отдых, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, еще два проверенных метода для сохранения молодости — отказ от курения и сокращение потребления алкоголя.

"…не существует никаких волшебных анти-эйдж схем. Но однозначно есть ряд рекомендаций, следуя которым можно оставаться более здоровым и выглядеть молодо. Есть несколько проверенных методов: здоровое питание, физическая активность, режим сна, чередование работы и отдыха…", — отметила диетолог.

Ранее в Великобритании ученые Бристольского университета провели исследование и выяснили, что самым лучшим средством от старения организма человека — "эликсиром молодости" — является физическая активность.