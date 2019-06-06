Ученые выявили неожиданную пользу томатного сока

6 июня 2019, 00:46

Напиток помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Томатный сок
Томатный сок ученые считают лекарством / Фото: vidomosti-ua.com

Специалисты в результате исследований определили пользу томатного сока, который приготовлен без добавления соли и красителей, для организма человека.

Как сообщается в журнале Food Science & Nutrition, в эксперименте приняли участие люди, которые не жаловались на здоровье.

В течение года 84 мужчины и 297 женщин регулярно употребляли натуральный томатный сок в неограниченном количестве.

Исследования показали, что напиток эффективно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает холестерин и нормализирует кровяное давление.

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"Это первое масштабное исследование, посвященное влиянию томатов и томатных продуктов на сердечно-сосудистую систему человека. Мы специально сделали широкую возрастную выборку, чтобы проследить изменения. Наша лаборатория непременно продолжит исследования", - отмечают ученые.

Отмечается, что как у мужчин, так и у женщин с повышенным уровнем холестерина в результате употребления томатного сока его уровень существенно снизился с 155,0 до 149,9.

Напомним, в США в школе медицины Уэйк-Форест в результате исследований нашли лучшую диету для гипертоников.

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ученые томаты
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