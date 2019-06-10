Врач рассказал об опасном онемении рук или ног

Регулярное онемение конечностей, не вызванное длительной неподвижностью или сдавливанием, — опасное, сообщил врач / семья-медцентр.рф

Врач-невролог Алексей Сиделковский сообщил, что регулярное онемение рук или ног, которое не вызвано длительной неподвижностью или сдавливанием, является опасным и свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Опасное онемение конечностей может возникать по ряду причин, в частности, из-за тромбов в сосудах, опухолей, а также тогда, когда человек находится в предынфарктном или предынсультном состоянии, рассказал эксперт Здоровью 24.

По его словам, онемения конечностей можно избежать, если правильно питаться, соблюдать нормальный режим сна, тренировать сердечно-сосудистую систему и отказаться от вредных привычек, например, от курения.

"…причины возникновения (онемения конечностей — Ред.): …"слабые" сосуды; анемия и гиповолемия (патологическое состояние, которое происходит из-за уменьшения объема циркулирующей крови); недостаток кальция, магния, витамина В12; сахарный диабет; артриты; невриты; рассеянный склероз;… защемление, сдавливание нервов…; тяжелые болезни сердца…", — сказал врач.

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