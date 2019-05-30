Супрун пояснила, как отличить сердечный приступ от панической атаки и что делать

Важно не перепутать эти два состояния.
Сердечный приступ и паническая атака – их симптомы достаточно похожи: боль в груди, учащенное сердцебиение и удушье, головокружение, дрожь и потливость, онемение рук и ног.
Как рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, важно не перепутать эти два состояния.
При этом из симптомов сердечного приступа, которые проявляются только у женщин, она отметила боль в руке, шее, плече, животе – они также могут наблюдаться и при инфаркте.
Кроме того, паническая атака не может привести к сердечному приступу, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней.
Симптомы панической атаки
- быстрое сердцебиение;
- остановка работы желудка;
- учащается дыхание;
- расширяются зрачки;
- немеют конечности;
- головокружение.
Симптомы сердечного приступа:
- боль в области грудной клетки;
- повышенное потоотделение;
- трудности с дыханием;
- тошнота и рвота.
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Как отличить паническую атаку от сердечного приступа:
- если симптомы возникли после длительного стресса – скорее всего, это паническая атака;
- если после интенсивных физических нагрузок или подъема по лестнице – сердечный приступ;
- если боль острая, колющая боль в центре груди – паническая атака;
- сжатие изнутри и тяжесть за грудиной, боль может "отдавать" нижнюю челюсть, в руку – сердечный приступ;
- в обоих состояниях могут возникать резкая слабость, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, головокружение.
Сколько длится симптом:
- паническая атака – от 5 мин. до получаса;
- сердечный приступ – после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина симптомы могут пройти через 2-3 минуты.
Как действовать:
при панической атаке – нужно вспомнить, что паническая атака не угрожает жизни и попытаться успокоиться, используя дыхательные упражнения;
при сердечном приступе – успокоиться и прекратить физические нагрузки; вызвать врача, а если приступ не удается снять в течение 15-20 минут – то скорую помощь.
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