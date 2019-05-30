Супрун пояснила, как отличить сердечный приступ от панической атаки и что делать

30 мая 2019, 07:48

Важно не перепутать эти два состояния.

Как отличить сердечный приступ от панической атаки и что делать
Как отличить сердечный приступ от панической атаки и что делать / horoshev.ru

Сердечный приступ и паническая атака – их симптомы достаточно похожи: боль в груди, учащенное сердцебиение и удушье, головокружение, дрожь и потливость, онемение рук и ног.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, важно не перепутать эти два состояния.

При этом из симптомов сердечного приступа, которые проявляются только у женщин, она отметила боль в руке, шее, плече, животе – они также могут наблюдаться и при инфаркте.

Кроме того, паническая атака не может привести к сердечному приступу, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней.

Симптомы панической атаки

  • быстрое сердцебиение;
  • остановка работы желудка;
  • учащается дыхание;
  • расширяются зрачки;
  • немеют конечности;
  • головокружение.

Симптомы сердечного приступа:

  • боль в области грудной клетки;
  • повышенное потоотделение;
  • трудности с дыханием;
  • тошнота и рвота.

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Как отличить паническую атаку от сердечного приступа:

  • если симптомы возникли после длительного стресса – скорее всего, это паническая атака;
  • если после интенсивных физических нагрузок или подъема по лестнице – сердечный приступ;
  • если боль острая, колющая боль в центре груди – паническая атака;
  • сжатие изнутри и тяжесть за грудиной, боль может "отдавать" нижнюю челюсть, в руку – сердечный приступ;
  • в обоих состояниях могут возникать резкая слабость, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, головокружение.

Сколько длится симптом:

  • паническая атака – от 5 мин. до получаса;
  • сердечный приступ – после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина симптомы могут пройти через 2-3 минуты.

Как действовать:

при панической атаке – нужно вспомнить, что паническая атака не угрожает жизни и попытаться успокоиться, используя дыхательные упражнения;

при сердечном приступе – успокоиться и прекратить физические нагрузки; вызвать врача, а если приступ не удается снять в течение 15-20 минут – то скорую помощь.

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