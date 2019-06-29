Ученые нашли способ спасения от аллергии

Ученые создали коктейль, который может стать панацеей от аллергии / Reuters

Всемирная организация здравоохранения предсказывает к 2025 году охват аллергических заболеваний среди населения на 50%, поэтому ученые начали разработку препаратов, способных помочь аллергикам.

Американские специалисты из Бостона пришли к выводу, что аллергия связана с нарушениями микробиома человека еще на этапе взросления организма.

Научные сотрудники начали наблюдать за микрофлорой кишечника у несовершеннолетних пациентов, склонных к пищевой аллергии. Исследования проводились на протяжении 2,5 лет. В результате ученые пришли к выводу, что аллергикам не хватает конкретной группы бактерий в организме.

Читайте такжеУченые рассказали, почему у женщин случается аллергия на сексИсследователи провели тестирование на мышах, у которых наблюдалась аллергия на яйца. Они создали специальный пребиотический коктейль, который наполнял микрофлору кишечника недостающими бактериями.

Эксперимент показал, что аллергическая реакция у мышей исчезла, соответственно лекарство помогло в борьбе с недугом. Теперь ученые намерены проверить коктейль со специальными пребиотиками на людях-аллергиках. Если препарат будет иметь положительное действие, то его запустят на рынок.

Напомним, что летом в Украине начинает активно цвести опасный аллерген – амброзия. Главред уже писал, как от него защититься.