Диетолог назвала опасные вкусняшки

Торты, печенье и чипсы могут быть опасны, предупредила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус предупредила, что часто в продуктах питания, которые изготавливают на основе маргарина — обычно это кондитерские изделия (торты, печенье), есть трансжиры, которые повышают уровень холестерина.

Трансжиры есть и в пережаренных жирах, которые содержатся в пончиках, пирожках, чебуреках, чипсах и в другом фастфуде, написала эксперт в Instagram.

Диетолог предупредила, что трансжиры не имеют никаких полезных свойств, а их избыток в организме может привести к ожирению.

"…Трансжиры получают, перерабатывая ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов…", — отметила она.Ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала варианты здоровых перекусов, в частности, можно съесть и не переживать за состояние здоровья, творог с орешками, ягодами, фруктами, горсть сухофруктов, попкорн без добавок и нежирный йогурт с горсткой мюслей или гранолы.