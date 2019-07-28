Ожирение, диабет, сердечные заболевания: ученые предупредили о последствиях увлечения смартфоном

28 июля 2019, 02:56

Недавнее исследование показало, что риск ожирения увеличился на 43%.

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Пять или более часов использования смартфона в день могут увеличить риск ожирения

Поскольку смартфоны продолжают оставаться неотъемлемой частью жизни и становятся основным источником развлечений, особенно среди молодежи, это ведет к снижению физической активности.

В недавнем исследовании студенты университетов, которые использовали свои смартфоны пять или более часов в день, имели повышенный риск ожирения на 43 процента и чаще имели другие привычки в образе жизни, которые увеличивали бы риск сердечных заболеваний.

"Важно, чтобы население знало и осознавало, что, хотя мобильные технологии, несомненно, привлекательны для множества целей, мобильности, удобства, доступа к бесчисленным услугам, источникам информации и развлечений, их также следует использовать для улучшения привычек и здорового поведения", - отметил специалист по сердечной легочной и сосудистой реабилитации на факультете медицинских наук в университете Симона Боливара в Барранкилье, Колумбия, и ведущий автор исследования Мирари Мантилья-Моррон.

Исследователи проанализировали 1060 студентов факультета медицинских наук университета имени Симона Боливара в период с июня по декабрь 2018 года. Исследовательская группа состояла из 700 женщин и 360 мужчин со средним возрастом 19 лет и 20 лет соответственно. Участвующие мужчины имели избыточную массу тела 36,1%, а ожирение - 42,6%. Женщины с избыточным весом имели 63,9%, а ожирение - 57,4%.

"Проведение слишком большого количества времени перед смартфоном облегчает сидячий образ жизни, сокращает время физической активности, что увеличивает риск преждевременной смерти, диабета, сердечных заболеваний, различных типов рака, костно-суставного дискомфорта и скелетно-мышечных симптомов", - отметил Мантилья-Моррон.

Исследователи обнаружили, что риск ожирения увеличился на 43 процента, если смартфон использовался пять или более часов в день, так как участвующие студенты имели в два раза больше шансов выпить больше сладких напитков, фаст-фуда, сладостей, закусок и снизили физическую активность. Двадцать шесть процентов субъектов с избыточным весом и 4,6 процента, страдающих ожирением, провели более пяти часов, используя свое устройство.

"Результаты этого исследования позволяют нам выделить одну из основных причин физического ожирения, фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Мы также определили, что количество времени, в течение которого человек подвергается использованию технологий, в частности, длительного использования сотового телефона, связано с развитием ожирения", - сказал Мантилья-Моррон.

Ранее ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году.

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