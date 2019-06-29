Шокирующее зрелище: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году

Ученые показали, как будут выглядеть люди будущего / dailystar.co.uk

Ученые компании Maple Holistics совместно со специалистами из Университета Толедо спрогнозировали, как может измениться внешний облик человека к 2100 году, и показали компьютерную модель Минди, которая наглядно иллюстрирует все перемены.

Исследователи уверены, что на облик сильно повлияют гаджеты, а также сидячий малоподвижный образ жизни, пишет Daily Star.

Так, первое, что подвергнется изменениям – это позвоночник. Уже сейчас люди замечают, что из-за частого пользования компьютером и смартфоном у них горбится спина. К 2100 году эта проблема усугубится – позвоночник может стать дугообразной формы, утолщатся мышцы шеи, чтобы снять с него нагрузку.

У людей может появиться искривление позвоночника, когда они склоняются над телефоном / dailystar.co.uk

Кроме того, кости черепа станут толще, чтобы защититься от радиации, а мозг-меньше по размерам из-за малоподвижного образа жизни.

Изменятся и пальцы – они станут своеобразной подставкой для смартфонов, став более длинными и искривленными.

Использование технологий, по-видимому, будет иметь огромное влияние на организм / dailystar.co.uk

Ждут модификации и наши глаза - может появиться вторая пара век, чтобы защитить зрительные органы от вредного излучения.

У людей может появиться вторая пара век, чтобы защитить глаза от вредного света / dailystar.co.uk

По словам ученых, все эти изменения в теле человека – цена за удобства.

Минди показала, как люди могут выглядеть в 2100 году / dailystar.co.uk

Ранее ученые перечислили пищу, ускоряющую старение мозга.