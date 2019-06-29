Шокирующее зрелище: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году

Из-за гаджетов тело человека изменится не в лучшую сторону: мозг станет меньше, органы будут сплющены, а руки превратятся в своеобразные "подставки" для смартфонов.
Ученые компании Maple Holistics совместно со специалистами из Университета Толедо спрогнозировали, как может измениться внешний облик человека к 2100 году, и показали компьютерную модель Минди, которая наглядно иллюстрирует все перемены.
Исследователи уверены, что на облик сильно повлияют гаджеты, а также сидячий малоподвижный образ жизни, пишет Daily Star.
Так, первое, что подвергнется изменениям – это позвоночник. Уже сейчас люди замечают, что из-за частого пользования компьютером и смартфоном у них горбится спина. К 2100 году эта проблема усугубится – позвоночник может стать дугообразной формы, утолщатся мышцы шеи, чтобы снять с него нагрузку.
Кроме того, кости черепа станут толще, чтобы защититься от радиации, а мозг-меньше по размерам из-за малоподвижного образа жизни.
Изменятся и пальцы – они станут своеобразной подставкой для смартфонов, став более длинными и искривленными.
Ждут модификации и наши глаза - может появиться вторая пара век, чтобы защитить зрительные органы от вредного излучения.
По словам ученых, все эти изменения в теле человека – цена за удобства.
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