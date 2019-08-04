Диетолог объяснила, с чем хорошо сочетается молоко

Молоко и крупы - хорошее сочетание, сообщила диетолог / econet.ua

Диетолог Светлана Фус сообщила, что молоко хорошо сочетается с крупами и несладкими и не сильно крахмалистыми фруктами.

Молочную кашу можно включать в рацион два раза в неделю, написала эксперт в Instagram.

Диетолог отметила, что не рекомендовала бы постоянно пить молоко, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам без наполнителей - творогу, кефиру, йогурту и ряжанке.

"Часто вы можете увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша - это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу", - добавила эксперт.

Фус подчеркнула, что молоко и молочная каша полезны людям, у которой нет на них аллергии, непереносимости лактозы или заболеваний, при которых молочка противопоказана.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что не стоит употреблять сырое – непастеризованное молоко. Эксперт добавила, что особенно сырое молоко не рекомендуется пить на ночь.