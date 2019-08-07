Магнитный удар стукнет по голове и помешает работе / bashinform.ru

Магнитные бури в августе 2019 будут "наведываться" на Землю чаще, чем в июле. Хотя и с меньшими последствиями. Впрочем, последствия все равно будут неприятными.

Сильная магнитная буря ожидается сегодня, 7 августа 2019. Симптомы при магнитных бурях заставят страдать даже здоровых людей.

Весь день большинство людей будут ходить сонными, раздражаться из-за пустяков и нервничать по чем зря. Из-за непредсказуемых скачков давления вероятны головные боли и резкое ухудшение самочувствия.

Магнитные бури: что делать

В этот период стоит не переедать: переедание повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также не стоит нагружать организм повышенными физическими нагрузками. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Читайте такжеДва удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезкеКандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко объяснил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Психолог Ирина Чуева пояснила: чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.