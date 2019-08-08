Зверский голод после тренировки: тренер предупредила об опасностях

Тренер предупредила: сильный голод после тренировки свидетельствует о проблемах / wordpress.com

Повышение аппетита совместно с увеличением физической активности (особенно силовых тренировок) - абсолютная норма. Всего-навсего наш организм пытается восстановить баланс и вернуть все в привычное состояние, говорит фитнес-тренер Анастасия Новикова.

Однако, если человек не в состоянии регулировать аппетит, значит, стоит обратить внимание на два пункта, написала тренер на своей странице в Instagram.

Сильный голод после тренировки: причины

Ваша тренировка слишком объемна или интенсивна для вас. Жор после тренировки - признак первой стадии перетренированности. Силовая тренировка должна длится около 40 мин, а не 2 часа, как занимаются многие. Оставьте такие тренировки для продвинутых спортсменов, а нам еще нужно как-то жить и работать помимо тренажерного зала. Кроме этого, не забывайте про отдых между подходами и корректный выбор весов согласно вашему уровню подготовки. Скудный рацион и несоблюдение режима. Для того, чтобы легко управлять чувством голода в течении дня нужно всего лишь сбалансировать свой рацион и соблюдать режим. Не забывайте кушать перед тренировкой (сложные углеводы + немного белка), независимо от целей. Тренер советует пересмотреть свой рацион: возможно, не хватает углеводов, жиров или белков, или же страдает частота приема пищи.

"Борьба с повышенным аппетитом после тренировок зачастую касается новичков. Поэтому я часто говорю, что лучше всего начинать с питания, а потом идти в тренажерный зал. Что касается обратного эффекта "полное отсутствие аппетита и апатия" - это уже признаки глубокой стадии перетренированности", - отметила тренер.

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