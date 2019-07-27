Диетолог назвала причины переедания

Есть несколько причин переедания, сообщила диетолог / commerage.ru

Диетолог Наталия Кошкина сообщила, что человек может переедать по нескольким причинам, в частности, из-за накопленного голода.

Причиной переедания может быть наличие слишком малого количества еды в рационе, написала эксперт в Instagram.

Кошкина отметила, что если калорийность еды в сутки составляет менее 1 тысячи 200 ккал, то организм испытывает дефицит многих питательных веществ, и он этого не простит — однажды человек сорвется и переест.

По ее словам, еще одна причина переедания — накопленный голод.

"…Интервал между приемами пищи не должен превышать 5 часов. Если больше, добавляйте еще один прием пищи. Когда вы долго не едите, ваш организм накапливает голод. А значит, когда вы доберетесь до холодильника, то... сами понимаете", — добавила диетолог.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюЭксперт подчеркнула, что переедание возможно и из-за нехватки сложных углеводов.

"Сложные углеводы — обязательная часть рациона, даже если вы снижаете вес!.. Обязательно добавляйте сложные углеводы (цельные злаки, картофель, бобовые, ц/з (цельнозерновой — Ред.) хлеб) в некоторые приемы пищи. Они не только насытят, но и сократят тягу к сладкому", — посоветовала Кошкина.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что для предотвращения набора лишнего веса в отпуске нужно придерживаться привычного режима питания и не делать длительных перерывов между основными приемами пищи — есть нужно через 3-4 часа.